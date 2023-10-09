NYT: у израильских спецслужб не было данных о подготовке нападения ХАМАС

По данным газеты, боевики ХАМАС, скорее всего, не использовали современные средства связи для обсуждения планов проведения операции, что позволило им застать израильскую разведку врасплох

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Израильские спецслужбы не располагали никакими данными о подготовке ХАМАС к нападению. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на мнение бывших американских военных чиновников.

С их точки зрения, внезапное нападение ХАМАС, произошедшее 7 октября, является "ошеломительным провалом" разведки Израиля. Как пишет газета, израильские спецслужбы имеют множество осведомителей на территории сектора Газа и обычно используют технологию радиоперехвата для получения предупреждения о возможных атаках. Однако нынешняя неудача свидетельствует об успешности действий палестинского движения по разрушению их разведывательной сети, отмечают эксперты.

Боевики ХАМАС, скорее всего, не использовали современные средства связи, например, мобильные телефоны, для обсуждения планов проведения операции, что позволило им застать израильскую разведку врасплох. "<...> Несмотря на то, что ХАМАС имеет статус террористической организации, Израиль принимал решения по улучшению жизни населения, проживающего в секторе Газа. Они [власти] выдали 15 тыс. разрешений на въезд на территорию Израиля местным гражданам, и, как мне кажется, боевики ХАМАС удачно этим воспользовались", - считает бывший посол США в Израиле Томас Найдс. "Очевидно, что подобные действия были неправильными", - добавил он.

Как отмечает газета, ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предупреждал о риске возникновения очередного конфликта в регионе на фоне роста напряженности в палестино-израильских отношениях. По мнению экспертов, еще многое предстоит узнать о том, что именно знала израильская разведка и какие предупреждающие знаки были упущены.