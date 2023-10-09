9 октября, 07:48
Палестино-израильский конфликт

И.о. главы МИД Испании назвал терроризмом атаки на Израиль

Как уточнил Хосе Мануэль Альбарес, в результате атак есть два "потерпевших" испанца

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес охарактеризовал атаки на Израиль со стороны сектора Газа как проявление терроризма.

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"Без сомнения, речь идет о терроризме", - отметил дипломат в интервью радиостанции Onda Cero. "Мы очень обеспокоены тем, что конфликт может распространиться на региональном уровне", - добавил он.

Как уточнил Альбарес в интервью радиостанции RAC1, в результате атак есть два "потерпевших" испанца, однако он не стал конкретизировать, идет ли речь о пострадавших. "Мы в контакте с их семьями", - подчеркнул и.о. министра. 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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