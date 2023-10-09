Президент Латвии выразил израильскому коллеге полную поддержку

Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнование семьям погибших

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе телефонного разговора с президентом Израиля Ицхаком Герцогом заявил о солидарности с его народом и выразил поддержку законному праву страны на защиту от террористов.

"В телефонном разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом я выразил солидарность Латвии с народом Израиля и непоколебимую поддержку Латвией законного права Израиля на защиту от террористов. Выразил соболезнование семьям погибших", - написал Ринкевичс в соцсети X (ранее Twitter).

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 400 палестинцев, еще 2,3 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.