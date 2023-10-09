Камбоджийский студент погиб из-за эскалации в секторе Газа

Премьер-министр страны Хун Манет рассказал, что правительство координировало действия по спасению четырех камбоджийских студентов из зоны конфликта

ХАНОЙ, 9 октября. /ТАСС/. Камбоджийский студент стал жертвой вооруженной эскалации в секторе Газа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

"Королевское правительство глубоко опечалено, узнав, что один камбоджийский студент был убит в продолжающихся с субботы столкновениях между израильскими силами и силами ХАМАС", - заявил Хун Манет. Он сказал, что правительство координировало действия по спасению четырех камбоджийских студентов из зоны конфликта. Один из них погиб, трое сейчас находятся у почетного консула Камбоджи в Израиле.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи выступило с заявлением, в котором выразило глубокое сожаление по поводу начала боевых действий. "Эта трагическая эскалация насилия привела к гибели сотен невинных людей, в том числе одного камбоджийского студента в Израиле. Считая безопасность гражданских лиц, включая граждан Камбоджи, главным приоритетом, Камбоджа призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, искать возможности для деэскалации и прекращения огня, уделяя приоритетное внимание защите жизней гражданского населения и соблюдению международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Камбоджа осуждает терроризм и насилие во всех его формах и проявлениях и призывает международное сообщество удвоить свои усилия по содействию диалогу и переговорам между Израилем и Палестиной, направленным на достижение справедливого и прочного мира. "Крайне важно, чтобы все стороны участвовали в конструктивных переговорах, направленных на устранение коренных причин конфликта и поиск взаимоприемлемых решений", - говорится в заявлении камбоджийского МИД.