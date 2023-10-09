В Литве направят €358 тыс. на усиление подготовки по борьбе с терроризмом

Департамент полиции страны сообщил, что в рамках программы будет усилена подготовка бойцов подразделения "Арас" и службы охраны общественной безопасности

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. В Литве направят €358 тыс. на реализацию программы усиления подготовки спецслужб и спецподразделений по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил департамент полиции.

"В рамках программы будет усилена подготовка бойцов антитеррористического подразделения "Арас" и службы охраны общественной безопасности по проведению локализации террористических актов, освобождению заложников, обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Для этих целей намечено приобретение спецсредств, в том числе для проведения операций на море, высадки на суда, оснащения для боевых пловцов и ныряльщиков.

Большая часть средств на ее реализацию - €269 тыс. - выделена Евросоюзом.