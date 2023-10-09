В Нидерландах перед резиденцией премьера подняли израильский флаг

Как отметили в информационной службе правительства, шаг приняли для "поддержки Израиля в это сложное время"

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Израильский флаг поднят перед правительственным комплексом "Бинненхоф" в Нидерландах, где в том числе располагаются резиденция премьер-министра и Министерство по общим вопросам. Об этом сообщил телеканал NOS.

Как отметили в информационной службе правительства Нидерландов, шаг принят для "поддержки Израиля в это сложное время". При этом национальных инструкций по флагу не опубликовано. Это означает, что каждое государственное учреждение вправе самостоятельно решать, следовать ли данному примеру. Поэтому над зданием муниципалитета Амстердама также развевается израильский флаг, а, например, над городскими ратушами Гааги и Роттердама - нет.

В понедельник и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте проводит встречу с членами кабинета министров для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Перед совещанием и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что "не может даже представить", что пришлось пережить жителям Израиля.