9 октября, 09:16
Палестино-израильский конфликт

Отставной генерал считает, что США могут напрямую вмешаться в конфликт в Израиле

Барри Маккеффри считает, что то произойдет, если в конфликт вмешаются Сирия или Иран

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Отставной американский генерал Барри Маккеффри считает, что США могут "вступить в войну" между Израилем и Палестиной, если в конфликт вмешаются Сирия или Иран, так как, по его мнению, появление этих стран на арене боевых действий поставит под угрозу существование еврейского государства.

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"Если мы увидим сирийское или иранское военное вмешательство, мы вступим в войну. <...> Если существование Израиля окажется под угрозой, <...> если [ливанская шиитская группировка] "Хезболлах" начнет подавлять израильтян, то, по моему мнению, мы будем рассматривать возможность активного участия [в конфликте] с использованием военно-воздушных и военно-морских сил", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC. Маккеффри подчеркнул, что это его личное мнение и ни один американский чиновник не выступит с подобным заявлением.

Отставной генерал добавил, что администрация президента США Джо Байдена стремится сдержать конфликт и не допустить вступления в него сирийских военных и "Хезболлах". "Если они это сделают, это станет смертельной угрозой существованию Израиля", - сказал Маккеффри. 

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СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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