Отставной генерал считает, что США могут напрямую вмешаться в конфликт в Израиле

Барри Маккеффри считает, что то произойдет, если в конфликт вмешаются Сирия или Иран

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Отставной американский генерал Барри Маккеффри считает, что США могут "вступить в войну" между Израилем и Палестиной, если в конфликт вмешаются Сирия или Иран, так как, по его мнению, появление этих стран на арене боевых действий поставит под угрозу существование еврейского государства.

"Если мы увидим сирийское или иранское военное вмешательство, мы вступим в войну. <...> Если существование Израиля окажется под угрозой, <...> если [ливанская шиитская группировка] "Хезболлах" начнет подавлять израильтян, то, по моему мнению, мы будем рассматривать возможность активного участия [в конфликте] с использованием военно-воздушных и военно-морских сил", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC. Маккеффри подчеркнул, что это его личное мнение и ни один американский чиновник не выступит с подобным заявлением.

Отставной генерал добавил, что администрация президента США Джо Байдена стремится сдержать конфликт и не допустить вступления в него сирийских военных и "Хезболлах". "Если они это сделают, это станет смертельной угрозой существованию Израиля", - сказал Маккеффри.