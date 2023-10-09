В Турции провели испытания противокорабельного надводного беспилотника-камикадзе

Министерство национальной обороны сообщило, что корабль-цель затонул в течение нескольких минут

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турецкие военные провели успешные боевые испытания противокорабельного надводного беспилотника-камикадзе Albatros. Об этом сообщило Министерство национальной обороны.

Беспилотник разработан компанией Aselsan с привлечением отечественных и зарубежных ресурсов. "Albatros был испытан в [средиземноморском] Мерсине. В рамках тестов беспилотник, который может двигаться с большой скоростью в составе группы из восьми таких аппаратов, поразил корабль-мишень. Аппарат оборудован боеприпасами производства компании Roketsan. Врезавшись в 22-метровую цель, он сдетонировал. Корабль-цель затонул в течение [нескольких] минут", - сообщило министерство.

Ведомство отмечает, что в Мерсине "была впервые проведена атака роем из восьми беспилотников", которые выполняли задачу совместно и в координации с БПЛА в небе, который обнаружил объект и выполнил целеуказание. Это, как отмечается, является отработкой новой концепции атак на море.

Надводный беспилотник Albatros оборудован дизельным двигателем и способен действовать автономно в течение 10 часов на дальности до 370 км. Это двухтонный аппарат длиной 7,2 метра и шириной 2 метра. Грузоподъемность - более 250 кг и скорость - порядка 75 км/ч. Он разработан с целью проведения разведки, патрулирования, защиты портов и поражения целей в одиночку или в составе группы. При этом отмечается, что при уничтожении части аппаратов из группы остальные способны автономно продолжать выполнение задачи.