CNN: граждане ФРГ находятся в числе заложников ХАМАС

Собеседник телеканала отметил, что не будет предоставлять данные касательно количества похищенных в целях их защиты

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Германии исходят из того, что среди заложников, захваченных в субботу боевиками палестинского движения ХАМАС, находятся и граждане республики. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

"Насколько нам известно, все они являются людьми, имеющими израильское гражданство в дополнение к немецкому", - заявил собеседник телеканала. Он добавил, что министерство иностранных дел Германии и посольство страны в Тель-Авиве "очень тесно" координируют свои действия с израильскими властями. Он также отметил, что Берлин не будет предоставлять данные касательно количества похищенных в целях их защиты.

По данным новостного портала Sada al-Balad, палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных а израильских тюрьмах.

Ранее один из высокопоставленных представителей ХАМАС Муса Абу Марзук объявил о захвате не менее 100 новых заложников. В их число, как утверждают палестинцы, входят не только мирные жители, но и израильские военные, некоторые из них являются старшими офицерами. Незадолго до этого генеральный секретарь "Исламского Джихада" Зияд ан-Нахала заявил о захвате в плен более 30 израильтян в ходе операции на территории близ сектора Газа. По его словам, среди удерживаемых - солдаты армии Израиля и еврейские поселенцы. Ан-Нахала подчеркнул, что пленные не вернутся в свою страну, "пока не будут освобождены палестинские заключенные", которые находятся в израильских тюрьмах.