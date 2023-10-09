Две оппозиционные фракции бойкотируют заседание для избрания мэра Еревана

Оно состоится 10 октября

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Фракции блока "Мать Армения" и партии "Национальный прогресс" приняли решение бойкотировать первое заседание избранного Совета старейшин (горсовета) Еревана, на котором должны пройти выборы нового градоначальника. Соответствующие заявления распространили пресс-службы партий.

"Мы не изменили свое решение и не будем участвовать в заседании Совета старейшин, которое состоится 10 октября", - отметили в партии бывшего мэра Еревана Айка Марутяна "Национальный прогресс". В блоке "Мать Армения" также заявили, что "не будут участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана".

По итогам состоявшихся 17 сентября выборов в городской парламент Еревана партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 24 места, партия Марутяна - 14, блок "Мать Армения" - 12, партия бывшего премьер-министра Арама Саркисяна "Республика" - 8, партия "Общественный голос" - 7.

В случае, если "Республика" или "Общественный голос" также бойкотируют первое заседание, то из-за отсутствия кворума новый мэр не будет избран. Если не удастся избрать мэра и на втором заседании, то будут назначены новые выборы мэра Еревана, на что и надеется оппозиция. Сами оппозиционные силы не смогли прийти к консенсусу и выдвинуть собственного кандидата.