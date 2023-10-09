Кулеба заявил, что с приближением выборов в США сложных моментов для Украины будет больше

По словам главы МИД Украины, часть политиков в своей предвыборной кампании заострят внимание на украинском вопросе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях Вашингтона и Киева будет все больше сложных моментов по мере приближения американских президентских выборов. По его мнению, часть политиков в своей предвыборной кампании заострят внимание на украинском вопросе.

Кулеба прокомментировал в интервью украинскому изданию журнала Forbes неспособность Конгресса США выделить новый транш помощи Украине из-за отказа республиканцев одобрить его.

"Это урок для всех. Мы активно работаем с Конгрессом, общаемся с администрацией Белого дома, чтобы в дальнейшем избегать подобных инцидентов. Но должны понимать - чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", - сказал глава украинского МИД.

"Выборы диктуют свою логику, политическая борьба будет обостряться, и в Америке есть политические силы, которые хотят сделать Украину и украинский вопрос одним из наиболее острых в предвыборной кампании", - пояснил Кулеба. При этом он выразил уверенность, что президентские выборы в США - "краткосрочное явление" и что поддержка Украины соответствует стратегическим интересам Вашингтона.

Кулеба обвинил сторонников бывшего американского лидера и возможного кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Конгресс не смог одобрить новое финансирование для Украины. "Решение Конгресса скорее инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы. Фракция "трампистов" создала политический цейтнот, поставив перед выбором: либо "шатдаун" (прекращения финансирования - прим. ТАСС) правительства США, либо его избегаем при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование", - считает он. При этом Кулеба высказал уверенность в том, что в Конгрессе есть голоса в поддержку помощи Украины.

В конце сентября Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал законопроект, позволяющий продолжать финансирование деятельности федерального правительства страны в условиях отсутствия согласованного госбюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи.