CBS: посол Израиля в США подтвердил наличие американцев среди заложников ХАМАС

Майкл Герцог отметил, что боевики используют гражданское население сектора Газа в качестве "живого щита"

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американцы есть среди заложников, захваченных боевиками ХАМАС в ходе операции на территории Израиля. Об этом сообщил посол Израиля в США Майкл Герцог в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, есть ли среди пленных граждане США, он ответил утвердительно, однако указал на отсутствие каких-либо деталей.

Посол отметил, что боевики используют гражданское население сектора Газа в качестве "живого щита". Кроме того, он заявил CBS, что власти подозревают Иран в причастности к атаке на израильские территории, однако подтвердить этого им не удалось. По его словам, Иран оказывает поддержку палестинскому движению ХАМАС, предоставляя материальную помощь, денежные средства и вооружение.

В настоящее время с ХАМАС при посредничестве Катара ведутся переговоры по обмену части заложников на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах.