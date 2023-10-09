СМИ: в Конгрессе готовят резолюцию о поддержке Израиля

В ней действия палестинского движения ХАМАС будут подвергнуты критике, сообщил портал Axios

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США готовит резолюцию от имени двух партий, в которой будет сказано о поддержке Израиля, а действия палестинского движения ХАМАС будут подвергнуты критике. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на проект документа.

По его данным, резолюцию составляют глава комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и член комитета Грег Микс (демократ от Нью-Йорка). Палата представителей выскажет свою поддержку Израилю, осудит действия ХАМАС и "других террористов". В тексте говорится о необходимости "немедленно прекратить жестокие нападения, освободить всех заложников и вернуть тела погибших".

Помимо этого, авторы документа требуют "вновь подтвердить приверженность США обеспечению безопасности Израиля, в том числе путем оказания помощи в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между США и Израилем от 2016 года".

В резолюции содержатся призывы "не допустить прямого или косвенного применения помощи США в интересах террористов". В то же время авторы документа предлагают оказать Израилю поддержку с "пополнением запасов, а также в области безопасности, дипломатии и разведки".

В документе утверждается, что Иран поддерживал террористические группировки и их посредников, включая ХАМАС и "Исламский джихад". В связи с этим авторы резолюции "настоятельно просят полностью соблюдать санкции США" против Ирана. По их мнению, распространение военных действий на другие территории за счет участия в них движения "Хезболлах", Ирана и других государств "приведет к еще более разрушительной региональной катастрофе".

Axios отмечает, что после отставки 3 октября спикера Палаты представителей Кевина Маккарти звучат опасения о неспособности палаты принимать решения. По словам Маккола, "двухпартийная резолюция продемонстрирует, что это один из вопросов, по которому у Палаты представителей есть единое мнение". Законодатели, добавил Маккол, рассмотрят резолюцию одной из первых, "если не первой", после выборов нового спикера.