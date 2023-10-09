Си Цзиньпин принял в Пекине делегацию американских сенаторов

Ее возглавил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Глава КНР Си Цзиньпин принял в китайской столице двухпартийную делегацию американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча состоялась в Доме народных собраний. Телеканал пока не приводит других деталей.

Ранее с американскими законодателями министр иностранных дел КНР Ван И встретился. Китайские СМИ не освещали подробно переговоры китайской и американской сторон.

Ожидается, что после Пекина сенаторы отправятся в китайский город Сиань. После Китая они также намерены посетить Республику Корея и Японию.

Американская делегация из шести сенаторов 7 октября прибыла в Шанхай, где ее принял секретарь городского парткома Чэнь Цзинин. Также законодатели встретились с представителями американских компаний, работающих в Китае. МИД КНР не анонсировал визит американских сенаторов и не сообщал о его деталях. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что эта поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной.