Си Цзиньпин считает, что Китай и США должны стабилизировать и улучшить отношения

Председатель КНР отметил, что Пекину и Вашингтону необходимо "найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху"

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине.

"Цель наших стран - стабилизировать и улучшить отношения, найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху", - приводит слова китайского лидера телеканал CGTN.

Председатель КНР назвал связи США и Китая "наиболее важными двусторонними отношениями в мире". "Я часто говорю, что у нас есть тысяча причин развивать китайско-американские отношения и нет ни одной, чтобы их разрушить", - подчеркнул он.

Лидер КНР отметил, что, "хотя мир и времена меняются, историческая логика мирного сосуществования Китая и США остается неизменной".

О необходимости взаимного уважения

Пекин и Вашингтон должны развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения, заявил Си Цзиньпин.

"Китай и США как крупные державы должны продемонстрировать соответствующий дух, видение и ответственность, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Нужно должным образом наладить китайско-американскими отношениями, уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать для взаимной выгоды".

По его словам, экономики Китая и США глубоко интегрированы и обе страны могут извлечь выгоду из развития друг друга. "Конкуренция и противостояние не соответствуют тенденциям времени, они не могут решить проблемы наших стран и ответить на вызовы, стоящие перед миром", - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что глобальное экономическое восстановление после пандемии, изменение климата, международные и региональные проблемы - "все это требует координации и сотрудничества между Китаем и США".

О визите американских сенаторов в США

Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний двухпартийную делегацию американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.

Ранее с американскими законодателями встретился министр иностранных дел КНР Ван И. Американская делегация из шести сенаторов 7 октября прибыла в Шанхай, где ее принял секретарь городского парткома Чэнь Цзинин. Также законодатели встретились с представителями американских компаний, работающих в Китае. Ожидается, что после Пекина сенаторы отправятся в китайский город Сиань. После Китая они также намерены посетить Республику Корея и Японию.