9 октября, 10:24

Замгенсека НАТО посоветовал Киеву заниматься "структурными реформами" для приема в альянс

Мирча Джоанэ призвал Украину уделить особое внимание прозрачности государственной деятельности

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в ответ на вопрос украинского экс-президента Петра Порошенко о возможности приема Украины в организацию на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года посоветовал Киеву сосредоточиться "на внутренних структурных реформах". Об этом он заявил, отвечая на вопросы участников Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене.

"Я не могу предсказать, что лидеры НАТО решат в Вашингтоне. Я знаю, что Украина становится ближе к нам", - заявил Джоанэ, чье выступление транслировала пресс-служба альянса.

Замгенсека призвал Киев уделить особое внимание структурным реформам в стране, прозрачности государственной деятельности.

"Единственный совет друга и соседа - пожалуйста, не недооценивайте, как бы это ни было сложно, структурные реформы внутри Украины. Конечно, я знаю, как это сложно, например, обеспечить больше транспарентности вашей государственной деятельности, как сложно одновременно вести тяжелую войну и заниматься структурными реформами, но продолжайте это делать. Эти реформы важны не только для вступления в НАТО, но и для строительства сильной экономики и общества в вашей стране", - сказал Джоанэ.

Зеленский уже неоднократно заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории. Тем не менее власти Украины ожидали получить приглашение в альянс на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Когда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было, Зеленский раскритиковал западных партнеров. Его заявления, как сообщали западные СМИ, возмутили американских должностных лиц и других лидеров стран НАТО. 

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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