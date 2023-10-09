9 октября, 10:19,
обновлено 9 октября, 10:44
Палестино-израильский конфликт

Sky: Египет предложил прекратить огонь ради обмена пленными между Израилем и Палестиной

По данным телеканала, Каир ожидает ответа на эту инициативу от израильской и палестинской сторон

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет ждет ответа от израильской и палестинской сторон по инициативе об обмене пленными и временному прекращению огня. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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По его информации, предложение подразумевает введение режима "временного прекращения огня до завершения обмена".

Ранее египетский новостной портал Sada El Balad сообщал, что палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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