Sky: Египет предложил прекратить огонь ради обмена пленными между Израилем и Палестиной

По данным телеканала, Каир ожидает ответа на эту инициативу от израильской и палестинской сторон

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет ждет ответа от израильской и палестинской сторон по инициативе об обмене пленными и временному прекращению огня. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, предложение подразумевает введение режима "временного прекращения огня до завершения обмена".

Ранее египетский новостной портал Sada El Balad сообщал, что палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах.