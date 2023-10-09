Суд предъявит 17 октября обвинение экс-премьеру Пакистана в нарушении гостайны

Слушания будут проходить в открытом режиме

ИСЛАМАБАД, 9 октября. /ТАСС/. Специальный суд Пакистана предъявит 17 октября официальные обвинения в разглашении государственной тайны председателю оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость", ДЗС) , бывшему главе правительства Имрану Хану и вице-председателю партии, экс-министру иностранных дел Шаху Мехмуду Куреши.

"Специальный суд объявил, что 17 октября председателю и заместителю председателя "Техрик-и-Инсаф" будут предъявлены обвинения по делу о разглашении государственной тайны", - цитирует заявление суда газета The Express Tribune.

Ранее суд согласился с просьбой адвокатов Хана и Куреши проводить слушания по обвинениям их в нарушении гостайны в открытом режиме, отклонив ходатайство стороны обвинения о закрытых заседаниях.

Имран Хан с 5 августа отбывает трехлетнее тюремное заключение по приговору о мошенничестве. После того, как суд ранее приостановил исполнение наказания для экс-премьер-министра по этому обвинению, Хан сейчас содержится в заключении за разглашение гостайны.

Федеральное агентство расследований (FIR) утверждает, что Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, когда "использовали дипломатический шифр МИД в политических целях" и "раскрыли содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" этого документа.

Шахбаз Шариф, сменивший Хана в должности главы правительства, утверждал, что США никак не влияли на смену режима в Пакистане.