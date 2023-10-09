МИД Италии заявил об отсутствии доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли по меньшей мере 508 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Италия не располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на Израиль. С таким заявлением выступил вице-премьер и министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

"На настоящий момент у нас нет доказательств, что атака была организована Ираном", - приводит его слова агентство ANSA.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли по меньшей мере 508 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль, а также на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление. Издание ссылалось на высокопоставленных собеседников в движениях ХАМАС и "Хезболлах", информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и некий советник правительства Сирии. В свою очередь постоянное представительство Ирана при ООН заявило порталу Amwaj.media, что палестинское сопротивление принимает решения самостоятельно.