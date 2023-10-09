Сенатор США призвал Си Цзиньпина поддержать Израиль в ходе конфликта

Чак Шумер ранее раскритиковал министра иностранных дел КНР Ван И за отсутствие, с его точки зрения, "сочувствия или поддержки Израилю в тяжелые и неспокойные времена"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Законодатель-демократ из Сената Конгресса США Чак Шумер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник призвал его поддержать Израиль в ходе конфликта. Слова сенатора, который в составе делегации находится с визитом в Китае, приводит агентство Bloomberg.

"Я призываю вас и народ Китая поддержать народ Израиля и осудить трусливое и злостное нападение", - сказал Шумер.

Перед этим он раскритиковал министра иностранных дел КНР Ван И за отсутствие, с его точки зрения, "сочувствия или поддержки Израилю в тяжелые и неспокойные времена".

Шумер ранее сообщил, что в воскресенье по времени Вашингтона сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели для профильных комитетов Сената брифинг по ситуации в Израиле. Представители Госдепартамента и Пентагона заверили сенаторов, что оказывают Израилю необходимую помощь и будут ее наращивать. Также они сообщили, что следят за Ираном на фоне конфликта и стремятся не допустить эскалации.

Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что Си Цзиньпин принял в китайской столице двухпартийную делегацию американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Шумером. Ожидается, что после Пекина сенаторы отправятся в китайский город Сиань. После Китая они также намерены посетить Республику Корея и Японию.

Американская делегация из шести сенаторов 7 октября прибыла в Шанхай, где ее принял секретарь городского парткома Чэнь Цзинин. Также законодатели встретились с представителями американских компаний, работающих в Китае. МИД КНР не анонсировал визит американских сенаторов и не сообщал о его деталях. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что эта поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной.