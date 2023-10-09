9 октября, 10:47

Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует визиты делегаций американских конгрессменов

Председатель КНР выразил надежду на активизацию обменов между законодательными органами двух стран

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Пекин поддерживает будущие визиты делегаций американских законодателей для укрепления взаимопонимания между США и Китаем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине.

"Мы приветствуем новые визиты членов Конгресса США в Китай для лучшего понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. Он также выразил надежду на активизацию обменов между законодательными органами двух стран для "укрепления взаимопонимания и внесения положительного вклада в стабилизацию и улучшение китайско-американских отношений".

Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний двухпартийную делегацию американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Ранее с американскими законодателями встретился министр иностранных дел КНР Ван И.

Американская делегация из шести сенаторов 7 октября прибыла в Шанхай, где ее принял секретарь городского парткома Чэнь Цзинин. Также законодатели встретились с представителями американских компаний, работающих в Китае. Ожидается, что после Пекина сенаторы отправятся в китайский город Сиань. После Китая они также намерены посетить Республику Корея и Японию. 

Теги:
СШАКитайСи Цзиньпин
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