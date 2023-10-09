В КНДР представили марки, посвященные визиту Ким Чен Ына в Россию

Они станут доступны 24 октября

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Почтовая корпорация КНДР представила марки с фотографиями визита лидера народной республики Ким Чен Ына в Россию. Как следует из информации, размещенной на сайте организации, они станут доступны 24 октября.

На марки попали фотографии саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, их совместного осмотра космодрома Восточный, визита Ким Чен Ына на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, на аэродром Кневичи и базу Тихоокеанского флота, посещения театра и океанариума во Владивостоке. На блоках с марками размещена фраза на русском языке: "На память официального дружественного визита в РФ Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына". Эта же фраза написана по-корейски.

"Ким Чен Ын провел историческую встречу и переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на космодроме Восточный в Амурской области Российской Федерации 13 сентября. Официальный дружественный визит товарища Ким Чен Ына в Россию дал возможность укрепить традиционно добрососедские связи и сотрудничество между КНДР и РФ на основе товарищества и боевого единства, предоставил возможность открыть новую главу в развитии двусторонних отношений", - отметила почтовая корпорация.

Помимо этого, 27 октября станет доступна серия марок, посвященная параду победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов), который прошел в июле в Пхеньяне. На одной из марок размещена фотография Ким Чен Ына в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу.