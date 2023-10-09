СМИ: из Ливана выпустили 12 ракет в сторону Израиля

Кто осуществил ракетный удар, Al Hadath не уточняет

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 ракет выпущены из южной части Ливана в сторону Израиля. С таким утверждением выступил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

Кто осуществил ракетный удар, канал не уточняет.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах страны.

8 октября бойцы шиитской партии "Хезболлах" обстреляли три израильские военные позиции в пограничном районе Шебаа, передал заявление движения телеканал Al Mayadeen. Как сообщила пресс-служба израильской армии, в ответ на вылазку "Хезболлах" был открыт артиллерийский огонь по районам, откуда велся обстрел израильской территории. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) вступили в контакты с израильской и ливанской сторонами с целью прекращения пограничного инцидента и восстановления стабильности.

Источник в военно-информационной службе "Хезболлах" сообщил ТАСС, что отряды движения вели огонь по целям в ливанских районах Кфар-Шуба и фермы Шебаа, которые остались под контролем Израиля после эвакуации в мае 2000 года, и не обстреливали еврейские поселения.

Эскалация палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли по меньшей мере 508 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли не менее 800 человек, еще 2,4 тыс. пострадали.