Генсек ЛАГ заявил о готовности приложить усилия по урегулированию конфликта на Украине

Ахмед Абу аль-Гейт подтвердил неизменную готовность ЛАГ к любым посредническим усилиям

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) готова приложить посреднические усилия, направленные на регулирование конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"[В ходе переговоров] я подтвердил министру Лаврову неизменную готовность ЛАГ к любым посредническим усилиям [по урегулированию ситуации на Украине]", - указал Абу аль-Гейт, отметив негативные последствия этого кризиса для экономик ряда арабских стран, в особенности с точки зрения поставок продовольствия.

По словам генсека ЛАГ, он также "подтвердил министру Лаврову позицию арабских государств, призывающих к прекращению военных действий в рамках урегулирования, устраивающего обе стороны".