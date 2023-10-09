9 октября, 11:25,
обновлено 9 октября, 12:29
Военная операция на Украине

Генсек ЛАГ заявил о готовности приложить усилия по урегулированию конфликта на Украине

Ахмед Абу аль-Гейт подтвердил неизменную готовность ЛАГ к любым посредническим усилиям

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) готова приложить посреднические усилия, направленные на регулирование конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"[В ходе переговоров] я подтвердил министру Лаврову неизменную готовность ЛАГ к любым посредническим усилиям [по урегулированию ситуации на Украине]", - указал Абу аль-Гейт, отметив негативные последствия этого кризиса для экономик ряда арабских стран, в особенности с точки зрения поставок продовольствия.

По словам генсека ЛАГ, он также "подтвердил министру Лаврову позицию арабских государств, призывающих к прекращению военных действий в рамках урегулирования, устраивающего обе стороны". 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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