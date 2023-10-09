МИД Палестины осудил удар Израиля по школе в Газе

Ведомство также решительно осудило "продолжающиеся массовые убийства, которые совершают оккупационные силы против беззащитного гражданского населения в секторе Газа"

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины осудило авиаудар Израиля по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Газа и считает это преступлением.

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов осуждает жестокий удар по школе БАПОР, в которой укрывались сотни палестинских гражданских лиц, в том числе дети, женщины, пожилые и больные люди, и считает это преступлением во всех смыслах этого слова", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Мета, признана в РФ экстремистской).

МИД Палестины также решительно осудил "продолжающиеся массовые убийства, которые совершают оккупационные силы против беззащитного гражданского населения в секторе Газа". В министерстве призвали страны и международные организации "следить за преступлениями Израиля".

В воскресенье вечером БАПОР сообщило, что школа организации в городе Газа, где размещались перемещенные лица, подверглась прямому авиаудару. Здание получило серьезные повреждения, в нем укрывались более 225 человек. О пострадавших в результате удара не сообщалось.