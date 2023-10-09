9 октября, 11:55

Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны ВСУ

Президент назначил вместо него Анатолия Баргилевича

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими указами снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него Анатолия Баргилевича.

"Владимир Зеленский освободил Игоря Танцюру с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич", - сообщается на сайте главы государства.

С 2022 года Баргилевич был начальником штаба восточной группировки войск. До этого, с 2020 года, занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

Уволенный с должности Танцюра командовал силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года. О причинах его отставки не сообщается. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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