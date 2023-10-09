Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Что известно о событиях в регионе

Власти Израиля заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны после атаки боевиков ХАМАС и намерении установить полную блокаду сектора Газа.

Москва готова эвакуировать тех соотечественников, кто пожелает уехать в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, который в понедельник встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях в регионе.

Ход боевых действий

Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. По его словам, мобилизованы 300 тыс. резервистов.

Стороны продолжают взаимные обстрелы. Согласно израильским данным, с 7 октября из сектора Газа было выпущено более 4 тыс. ракет, одна из которых упала рядом с главным аэропортом Израиля Бен-Гурион.

Израиль провел масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан. В результате были задержаны 29 боевиков ХАМАС и еще 12 человек, которые находились в розыске.

Жертвы конфликта

Более 500 палестинцев погибли, около 2,8 тыс. получили ранения в результате ударов по сектору Газа и столкновений на Западном берегу реки Иордан, следует из данных Минздрава Палестины. Группировка "Изэддина аль-Кассема" - боевое крыло ХАМАС - заявила, что жертвами израильских обстрелов стали четверо удерживаемых палестинцами израильтян.

В секторе Газа, согласно информации ООН, около 123 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Число погибших израильтян, как сообщила радиостанция Kan, достигло 800, пострадавших - 2,4 тыс. Ранее сообщалось о 700 погибших и 2,2 тыс. раненых.

Блокада сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Как уточнил министр энергетики Исраэль Кац, поставки электричества и топлива были прерваны в воскресенье, в понедельник прекращается подача воды.

Ситуация с заложниками

ХАМАС планирует обменять часть заложников, захваченных на территории Израиля, на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах, сообщил новостной портал Sada al-Balad. По его данным, с ХАМАС ведутся переговоры при активном посредничестве Катара.

Египет, согласно информации телеканала Sky News Arabia, призвал к временному прекращению огня до завершения обмена пленными. В Каире ждут ответ от сторон конфликта.

Сообщается, что среди заложников, захваченных боевиками ХАМАС, есть американцы и люди, имеющие одновременно израильское и германское гражданство.

Позиция России

Кремль "с большой тревогой" наблюдает за ситуацией вокруг Израиля в связи с риском разрастания ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва осуществляет "необходимые контакты для того, чтобы понимать ситуацию", при необходимости могут быть "весьма и весьма оперативно" организованы контакты Владимира Путина с руководством Израиля и Палестины.

О глубокой озабоченности Москвы заявил и Лавров, встретившийся с генеральным секретарем Лиги арабских государств. Он подчеркнул, что Москва и страны - участницы организации могут внести вклад в прекращение кровопролития.

Положение россиян в регионе

Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, посольство выясняет детали, сообщил Песков. У российских дипломатов также нет сведений о пострадавших согражданах в Палестине.

По данным посольства в Тель-Авиве, несмотря на ограничения в работе аэропорта Бен-Гурион, у граждан России есть "физическая и техническая возможность" покинуть Израиль. При этом покинуть Палестину в индивидуальном порядке практически невозможно, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Россия будет готова эвакуацию всех желающих соотечественников из зоны конфликта, заверил глава МИД РФ. В Российском союзе туриндустрии не видят необходимости срочно вывозить из Израиля организованных туристов из РФ - на момент обострения, по его данным, их там было не более 100.

Международная реакция

Евросоюз проведет 10 октября экстренное заседание глав МИД стран - участниц объединения, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Австрия и Германия заявили о приостановке финансирования проектов в Палестине.

Представители Белого дома заверили американских конгрессменов в том, что администрация Соединенных Штатов предоставит Израилю всю необходимую помощь, заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер. О готовности предоставить израильтянам нужную поддержку объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Обвинения в адрес Ирана

Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль и одобрил ее на встрече в Бейруте 2 октября, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных собеседников в движениях ХАМАС и "Хезболла", а также неназванного европейского чиновника и советника сирийского правительства.

В Иране отвергают причастность к атаке. Тегеран, как подчеркивается в заявлении иранского постпредства при ООН, поддерживает Палестину, но не участвует в ее действиях.

Провал израильской разведки

Западные издания заявляют о провале израильских разведчиков: по данным агентства Reuters, боевики ХАМАС два года проводили масштабную компанию по дезинформации Израиля, что позволило им "застать страну врасплох". Эксперты, опрошенные газетой The New York Times, считают, что внезапность нападения свидетельствует об успешном разрушении израильской разведывательной сети.