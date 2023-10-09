Экс-главу Счетной палаты Украины признали виновным за незаконную компенсацию жилья

Валерий Пацкан получил наказание в виде ограничения свободы на два года, но был освобожден от него из-за истечения сроков давности

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приговорил бывшего руководителя Счетной палаты Валерия Пацкана к ограничению свободы на два года за незаконное получение компенсации за жилье, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Об этом сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на решение ВАКС.

"Бывшему народному депутату [Верховной рады] и экс-председателю Счетной палаты назначили ограничение свободы на два года со штрафом в 10 200 гривен (свыше $278 - прим. ТАСС) и запретом занимать определенные должности. Однако тут же освободили от наказания из-за истечения сроков давности", - проинформировала организация в Telegram-канале.

По решению суда Пацкан должен возместить 127 400 гривен (более $3,4 тыс.) полученной компенсации за проживание и заплатить 7 850 гривен (свыше $214) за проведение экспертиз. Суд также оставил залог в 49 620 гривен (примерно $1,3 тыс.), добавили в центре. По данным организации, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд назначить Пацкану четыре года лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет после отбытия наказания и штраф в 17 тыс. гривен (около $464).

24 октября 2022 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что ведомство совместно с САП предъявило обвинение в получении незаконных компенсаций за аренду жилья одному из бывших народных депутатов, занимающему руководящую должность в Счетной палате. Как писали украинские СМИ, речь шла о Пацкане. Уже 16 ноября Пацкан подал заявление об отставке. Он пояснил, что ему предъявили обвинения после его решения провести аудит оборонной и правоохранительной сфер. Пацкан указал, что не собирается участвовать в "политических разборках" и поэтому покидает пост. В декабре 2022 года Верховная рада попыталась отправить его в отставку, однако необходимого числа голосов не набралось. Снять Пацкана с поста парламентариям удалось со второй попытки 10 апреля 2023 года.