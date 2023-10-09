Президент Литвы заявил, что переговоры с бастующими учителями зашли в тупик

Гитанас Науседа отметил, что "странно говорить о переговорах, когда одна из сторон абсолютна не готова делать какие-либо скидки"

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Министерство образования, науки и спорта завело диалог с бастующими учителями в тупик. Такой оценкой ситуации с журналистами поделился президент Литвы Гитанас Науседа.

"Странно говорить о переговорах, когда одна из сторон абсолютна не готова делать какие-либо скидки", - заявил он.

Как отметил президент, когда представители бастующих встретились с ним, они утверждали, что готовы к компромиссу. "Но о компромиссе пришлось забыть после того, как в министерстве они узнали, что там ни на миллиметр отступать не хотят. У министра в портфеле для переговоров не было ничего", - сказал Науседа.

Профсоюз работников системы образования с 29 сентября проводит забастовку учителей с требованием повышения зарплаты. В профсоюзе отмечали, что намерение властей с января повысить зарплату учителей на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21% не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда педагогов в размере 130% от средней по стране. Они настаивали на том, чтобы зарплата была повышена на 20% уже в сентябре и еще на 30% в январе 2024 года. 3 октября профсоюз представил в Минобразования компромиссные предложения о первом повышении зарплаты с ноября, а выход на уровень зарплаты в 130% от средней по стране предложил достичь в течение не года, а двух лет. Ведомство настаивает на своем.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместители. В сельских школах многие педагоги загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.