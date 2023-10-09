В ФРГ заявили, что Шольц не будет менять состав кабмина

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер страны не намерен проводить такие изменения из-за провала социал-демократов на региональных выборах в Гессене

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц не намерен проводить каких бы то ни было кадровых изменений в своем кабинете министров из-за провала социал-демократов на региональных выборах в Гессене, где лидером партийного списка была глава МВД Нэнси Фезер. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Он [Шольц] полон решимости продолжать работать вместе с Нэнси Фезер как министром внутренних дел", - сказал Хебештрайт. Он добавил, что ему нечего сообщить о возможных "кадровых изменениях" в правительстве.

На состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в ландтаг (земельный парламент) в Гессене Социал-демократическая партия Германии получила всего 15,1% голосов, показав самый худший в своей истории результат в этой земле. Победил оппозиционный Христианско-демократический союз с 34,6%. Второе место заняла "Альтернатива для Германии", набравшая 18,4% голосов. Фезер в последние месяцы подвергалась резкой критике из-за нерешительных действий по борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.