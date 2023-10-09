Reuters: переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем идут позитивно

По данным агентства, никаких признаков прорыва нет, поскольку обе стороны упорствуют

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Переговоры по обмену захваченных в Израиле радикальным палестинским движением ХАМАС женщин и детей на содержащихся в израильских тюрьмах палестинских женщин и детей при посредничестве Катара проходят позитивно. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно утверждению собеседника агентства, катарские посредники провели срочные телефонные переговоры с представителями ХАМАС, чтобы попытаться договориться об освобождении израильских женщин и детей, вывезенных боевиками ХАМАС в сектор Газа, в обмен на 36 палестинских женщин и детей из анклава, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Переговоры, которые Катар ведет с субботы в координации с США, "идут позитивно", однако никаких признаков прорыва нет, поскольку обе стороны упорствуют, утверждает источник Reuters.