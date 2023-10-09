9 октября, 12:17,
обновлено 9 октября, 12:41
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля проверяет сообщения о заходе подозрительной группы из Ливана

Обстановка на границе Израиля и Ливана
© ТАСС/ Reuters

В этот район направили израильских военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Армия Израиля проверяет поступившие в понедельник сообщения о проникновении на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в нескольких населенных пунктах на севере страны, расположенных недалеко от ливанской границы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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