Армия Израиля проверяет сообщения о заходе подозрительной группы из Ливана

Обстановка на границе Израиля и Ливана

Обстановка на границе Израиля и Ливана

В этот район направили израильских военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Армия Израиля проверяет поступившие в понедельник сообщения о проникновении на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в нескольких населенных пунктах на севере страны, расположенных недалеко от ливанской границы.