Армия Израиля проверяет сообщения о заходе подозрительной группы из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Армия Израиля проверяет поступившие в понедельник сообщения о проникновении на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Ранее армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в нескольких населенных пунктах на севере страны, расположенных недалеко от ливанской границы.