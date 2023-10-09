9 октября, 12:21
Палестино-израильский конфликт

В Берлине отменили акцию в поддержку Палестины

По данным агентства DPA, в ней собирались принять участие 100 человек

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Власти Берлина отменили пропалестинскую демонстрацию у Бранденбургских ворот, запланированную на среду. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

Читайте также
Переход Израиля в состояние войны и помощь от США. Палестино-израильский конфликт

По его информации, демонстрация солидарности с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле была запланирована на вторую половину дня в среду и предполагала участие 100 человек. Однако полиция отозвала разрешение на ее проведение. Отмечается, что об организации других палестинских демонстраций или митингов в поддержку Израиля властям неизвестно.

Правоохранительные органы Берлина сообщили в воскресенье о рейдах, проведенных в центральном районе Нойкельн в связи с организацией антиизраильских акций. Речь шла о раздаче "выпечки, связанной с нападением ХАМАС", а также о вывешенных плакатах с арабскими надписями, изображениями пулеметов и палестинского флага, которые полицейские Берлина сняли с нескольких домов в районе улицы Зонненаллее. Они также разогнали образовавшийся тем же вечером на углу этой улицы стихийный митинг из 65 человек, скандировавших пропалестинские лозунги на немецком и арабском языках. В связи с этими акциями был возбужден ряд уголовных и административных расследований. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация