В Берлине отменили акцию в поддержку Палестины

По данным агентства DPA, в ней собирались принять участие 100 человек

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Власти Берлина отменили пропалестинскую демонстрацию у Бранденбургских ворот, запланированную на среду. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

По его информации, демонстрация солидарности с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле была запланирована на вторую половину дня в среду и предполагала участие 100 человек. Однако полиция отозвала разрешение на ее проведение. Отмечается, что об организации других палестинских демонстраций или митингов в поддержку Израиля властям неизвестно.

Правоохранительные органы Берлина сообщили в воскресенье о рейдах, проведенных в центральном районе Нойкельн в связи с организацией антиизраильских акций. Речь шла о раздаче "выпечки, связанной с нападением ХАМАС", а также о вывешенных плакатах с арабскими надписями, изображениями пулеметов и палестинского флага, которые полицейские Берлина сняли с нескольких домов в районе улицы Зонненаллее. Они также разогнали образовавшийся тем же вечером на углу этой улицы стихийный митинг из 65 человек, скандировавших пропалестинские лозунги на немецком и арабском языках. В связи с этими акциями был возбужден ряд уголовных и административных расследований.