В Румынии заявили, что до сих пор из Израиля эвакуировали около 800 румын

По словам главы МИД страны Луминицы Одобеску, примерно 350 румынских граждан находятся в секторе Газа

БУХАРЕСТ, 9 октября. /ТАСС/. До настоящего времени из Израиля были эвакуированы около 800 румын. Об этом сообщила в интервью телеканалу Digi24 министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

"До настоящего момента около 800 румынских граждан были репатриированы", - сказала она, отметив, что еще много румын находятся в "списках ожидания". "Мы считаем, что в Израиле еще находятся около 800 румынских граждан, - сказала она. - Однако ситуация меняется, все больше граждан сообщают о своем местонахождении и просят о помощи".

Кроме того, по словам Одобеску, примерно 350 румын, в основном члены смешанных семей, находятся в секторе Газа, и около 100 из них хотят уехать.

"До сих пор мы организовали девять вывозных авиарейсов с румынскими гражданами и прилагаем все усилия <...>, потому что ситуация безопасности очень серьезная", - отметила министр, добавив, что в понедельник будет организован рейс компании TAROM и три рейса частных авиакомпаний.

МИД сообщил, что в ходе боевых действий в Израиле погиб военный с двойным румыно-израильским гражданством.