9 октября, 13:22
Палестино-израильский конфликт

В Нидерландах усилили меры безопасности вокруг еврейских школ и синагог

И.о. премьер-министра страны Марк Рютте отказался говорить о конкретных мерах

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Нидерланды усилили меры безопасности вокруг еврейских учреждений, таких как школы и синагоги, в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной.

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Об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи с членами кабинета министров.

По его словам, безопасности еврейских учреждений "уделяется особое внимание". При этом он отказался говорить о конкретных мерах.

Касаясь самого конфликта, Рютте подчеркнул, что "Нидерланды полностью признают право Израиля на самооборону". Все Нидерланды и в особенности еврейское сообщество шокированы и глубоко обеспокоены происходящим, добавил и. о. премьера, чьи слова приводит телеканал NOS. 

Теги:
Рютте, МаркПалестинаНидерландыПалестино-израильский конфликтИзраиль
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