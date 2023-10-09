AP: египетская разведка предупреждала власти Израиля об угрозе со стороны ХАМАС

По словам представителя египетской разведки, израильское правительство сосредоточилось на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и не уделяло должного внимания сектору Газа

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Разведслужбы Египта неоднократно предупреждали власти Израиля об угрозе со стороны сектора Газа и главенствующей там радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на представителя египетской разведки.

По его словам, израильское правительство сосредоточилось на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и не уделяло должного внимания сектору Газа, несмотря на информацию, поставляемую им сотрудниками спецслужб в Каире. "Мы предупреждали их о том, что взрыв может произойти в очень скором времени и он будет масштабным, однако они недооценили наши слова", - цитирует чиновника агентство.

Как подчеркивает AP, тот факт, что израильское правительство рассматривало территории на Западном берегу как основную угрозу, является прямым следствием того, что в кабмине премьера Биньямина Нетаньяху сейчас находятся активные сторонники строительства новых еврейских поселений в этом районе. Именно они лоббировали усиление мер безопасности на Западном берегу, несмотря на то, что в Газе зрело напряжение, утверждает агентство.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.