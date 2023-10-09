Посол Израиля заявил, что его страна не считает решением простые призывы к переговорам

Александр Бен Цви отметил необходимость сначала определить их содержание

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Израиль исходит из того, что призывы к переговорам не являются решением сложившейся ситуации, необходимо сначала определить их содержание. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Просто предлагать сесть за стол переговоров - это не решение, это только техника", - сказал дипломат. По его словам, перемирие можно будет обсуждать, "когда будет решено, с кем говорить и о чем говорить". "Потому что я еще не вижу ни того, ни другого", - добавил Бен Цви.

"Это же не белое и черное. Это все в одну сторону и в другую сторону, - продолжил посол. - Мы ранее делали несколько предложений, могу напомнить. Это и в 2000 году, и в 2008 году. Израиль делал очень, я бы сказал, позитивные предложения. Они были отвергнуты. Поэтому надо еще решать, о чем говорить".

Он также отметил, что пока рано говорить о том, сможет ли Москва выступить в качестве возможного посредника в урегулировании конфликта. "Мы еще не в этой стадии, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Какие решения будут приниматься. Так что пока еще рано говорить о посредниках", - указал Бен Цви, отвечая на соответствующий вопрос.