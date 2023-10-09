Польша будет эвакуировать своих граждан из Израиля через Крит

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что оттуда они будут безопасно возвращаться на родину

ТАСС, 9 октября. Власти Польши намерены эвакуировать своих граждан из Израиля через Крит. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак в соцсети Х (ранее Twitter).

"Польская армия запустит "мост" для эвакуации польских туристов из Израиля. Наших соотечественников мы будем транспортировать на борту военных самолетов на Крит, откуда они будут безопасно возвращаться в страну", - написал министр.

Ранее Польша вывезла на трех военных самолетах около 240 своих соотечественников. Президент Польши Анджей Дуда распорядился на срок до 15 октября выделить военный контингент из 200 военнослужащих и трех военных самолетов (один Boeing и два Hercules) для эвакуации из Израиля.

МИД Польши информировал, что покинуть Израиль планируют по меньшей мере 2 тыс. поляков. Варшава также заявила о готовности оказать содействие в эвакуации граждан других стран. О помощи уже попросила Литва.