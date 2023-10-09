СБУ инициировала законопроект о ликвидации неугодных религиозных организаций

Депутаты Рады ранее собрали необходимое количество подписей для вынесения на обсуждение парламента запрета канонической Украинской православной церкви

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Законопроект о ликвидации религиозных организаций, участники которых "совершили преступления" против основ национальной безопасности Украины, зарегистрирован в Верховной раде.

Согласно документу, опубликованному на сайте украинского парламента, "религиозные организации могут быть ликвидированы в суде в случае, если представители конфессий совершили преступления по статьям о пропаганде войны, разжигании межрелигиозной розни, терроризме, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны, геноциде и наемничестве".

Инициатором документа выступила Служба безопасности Украины (СБУ), в частности, ее нынешний руководитель Василий Малюк, а автором - глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев. Малюк также направил депутатам письмо с призывом проголосовать за законопроект. "Выражаем готовность присоединиться и оказать при необходимости содействие в доработке указанных предложений СБУ во время их рассмотрения народными депутатами Украины", - написал он.

На прошлой неделе депутаты Рады уже собрали необходимое количество подписей для вынесения на обсуждение парламента запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По словам депутата Юлии Клименко, было собрано 226 голосов, что позволяет просить спикера парламента Руслана Стефанчука вынести решение о запрете УПЦ на голосование.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

Ранее по поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.