В оппозиции Молдавии заявили о "колоссальном прессинге" со стороны властей

Это делают для того, чтобы не допустить участия ее представителей в предстоящих 5 ноября местных выборах, считает лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии предприняли "колоссальный прессинг" на оппозиционную партию "Шанс", чтобы не допустить участия ее представителей в предстоящих 5 ноября местных выборах. Об этом заявил лидер партии Алексей Лунгу.

"Кандидатам от "Шанса" мешали регистрироваться, проводили необоснованные обыски, про них сочиняли фейки, власти напрямую угрожали нам и шантажировали. Все это ограничение конституционных прав для недопущения победы нашей команды. Правительство боится нас, ему нечего показать на фоне того, как мы развиваем города и села. Запрещать баллотироваться людям, которые улучшают жизнь граждан, преображая населенные пункты, - это просто абсурд", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, несмотря на прессинг со стороны властей, партия "Шанс" подала документы для регистрации 652 кандидатов в главы муниципальных образований и более 9 тыс. кандидатов в советы различных уровней.

В Молдавии в прошлом году начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Их организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные силы. Протестующие возложили на власти ответственность за экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, по запросу правительства Конституционный суд запретил партию "Шор", после чего многие ее сторонники учредили партию "Шанс".