Абхазия подготовила очередные предложения для возобновления работы в рамках МПРИ

Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба отметил, что республика на протяжении нескольких лет ведет активную работу по возобновлению формата

ЦХИНВАЛ, 9 октября. /ТАСС/. Абхазская сторона готова к возобновлению работы в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), для этого подготовлен пакет предложений, который будет передан сопредседателям Женевских дискуссий в ходе их визита в республику. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба в ходе видеомоста Москва - Сухум - Цхинвал, приуроченного к 15-летию Женевских дискуссий по Закавказью.

"Абхазская сторона подготовила очередной пакет предложений для разморозки формата МПРИ. Надеюсь, что наши нынешние предложения получат должную реакцию Грузии и мы сможем приступить к работе в этом формате", - сказал Тужба.

Он отметил, что Абхазия на протяжении нескольких лет ведет активную работу по возобновлению формата. "Мы считаем, что это достаточно важный формат, часть Женевского процесса, так называемый локальный механизм безопасности. Мы в 2021 году выступили с официальными предложениями, которые передали через представителей ООН нашим грузинским коллегам. <…> Но, к сожалению, прошло уже практически два года, и мы с грузинской стороны не наблюдаем какой-либо активности или желания возобновить этот процесс", - пояснил он.

В свою очередь госсоветник президента Южной Осетии, глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев в ходе видеомоста отметил, что югоосетинская сторона готова оказать всяческую помощь абхазским коллегам в вопросе возобновления работы формата.

"В Южной Осетии работа этих механизмов продолжается долгое время без перерывов, даже когда Женевские дискуссии были поставлены на паузу. Считаем, что это очень важная линия коммуникаций, позволяющая быстро и оперативно решать возникающие проблемы, и это очень важный механизм поддержания стабильности и безопасности в приграничье. Мы намерены и дальше поддерживать этот процесс. Это неотъемлемая на сегодняшний день часть Женевских дискуссии, и мы готовы поделиться с абхазскими друзьями опытом своей работы на очередной встрече", - подчеркнул Кочиев.

О формате МПРИ

Формат МПРИ является частью Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Встречи проводятся с 2008 года. В них участвуют Грузия, Россия, ООН, Евросоюз, а также представители Абхазии и Южной Осетии. Встречи проходят дважды в месяц - в Гале (Абхазия) и в селе Эргнети (край Шида Картли), граничащем с Южной Осетией.

Абхазская сторона приостановила свое участие во встречах в рамках МПРИ после того, как в июне 2018 года премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе внес в парламент список "Отхозория-Татунашвили", предусматривающий санкции в отношении 33 жителей Абхазии и Южной Осетии, которые, по версии грузинской стороны, причастны к убийствам, похищениям, истязаниям граждан Грузии или лиц грузинской национальности.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.