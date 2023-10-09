Президент Ирана заверил палестинцев в неизменной поддержке

По словам Эбрахима Раиси, все мусульманские народы скоро смогут вместе помолиться в мечети Аль-Акса

ТЕГЕРАН, 9 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о неизменной поддержке Тегераном Палестины. В беседе по телефону с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и генеральным секретарем "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой он одобрительно отозвался о действиях палестинской стороны в нынешней эскалации конфликта с Израилем.

"Славная операция палестинских бойцов на оккупированных территориях является воплощением 70-летней мечты палестинской нации и всей исламской уммы", - цитирует президента агентство Fars. По словам Раиси, все мусульманские народы скоро смогут вместе помолиться в мечети Аль-Акса.

Со своей стороны Исмаил Хания высоко оценил позицию президента Ирана и поддержку, оказываемую иранским правительством и народом палестинской стороне. По его словам, у бойцов сопротивления нет такого военного снаряжения и возможностей, как у Израиля, однако они смогли провести неожиданную операцию. Достижения палестинцев в борьбе с Израилем стали возможны благодаря поддержке со стороны исламской уммы и Ирана, указал он.

В беседе с Зиядом ан-Нахалой президент Ирана высоко оценил "блестящие и впечатляющие" победы палестинских бойцов и подчеркнул, что разворачивающиеся на оккупированных территориях боевые действия не имеют прецедента за последние 70 лет.