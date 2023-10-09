Посольство Белоруссии в Израиле получило более 150 обращений

В ведомстве отметили, что многие из обратившихся поднимают вопрос об эвакуации

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Более 150 граждан Белоруссии обратились в посольство республики в Израиле в связи с обострением ситуации в регионе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Обращения граждан Беларуси по различным вопросам продолжают поступать, дипмиссия продолжает их аккумулировать. На настоящий момент их зафиксировано уже более 150. Обращается много граждан, прибывших в Израиль с туристическими целями. Многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется", - сказал он.

По словам Глаза, необходимость эвакуации из страны дипломатов "конкретно на сегодняшний день не стоит". Также не поступало "новой информации о жертвах или серьезно пострадавших среди белорусов".

"Обращу внимание, что экстремистскими ресурсами был распространен вброс о якобы нашей похищенной гражданке. Это не соответствует действительности, как и абсолютное большинство иных сведений, распространяемых такими ресурсами", - отметил Глаз.

Пресс-секретарь добавил, что МИД Белоруссии рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки, а находящимся сейчас на территории страны напоминает о необходимости строго следовать указаниям местных властей.