Премьеры Италии и Ливана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Джорджа Мелони обсудила с Наджибом Микати обострение палестино-израильского конфликта и чрезвычайную ситуацию с мигрантами

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила по телефону со своим ливанским коллегой Наджибом Микати обострение палестино-израильского конфликта и чрезвычайную ситуацию с мигрантами.

"В ходе беседы Мелони подтвердила готовность Италии продолжать вносить вклад в обеспечение безопасности и стабильности Ливана на этом непростом этапе, - говорится в заявлении пресс-службы итальянского правительства. - Обсуждались последние события в регионе, в частности продолжающийся конфликт в Израиле. Премьер-министр выразила надежду на скорейшую деэскалацию конфликта, чтобы не допустить его расширения, которое будет иметь неисчислимые последствия для всего региона. В ходе беседы также обсуждалась чрезвычайная миграционная ситуация и проблема сирийских беженцев в Ливане".

Как передал ранее вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, с юга Ливана было выпущено по меньшей мере 12 ракет в сторону Израиля. Кто осуществил ракетный удар, канал не уточнил. Армия Ливана не подтвердила запуск ракет в сторону Израиля.