Группировка "Сарая аль-Кудс" заявила о ракетном ударе по городу на юге Израиля

При обстреле используются ракеты Badr 3, говорится в ее заявлении

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Члены группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") утверждают, что наносят ракетный удар по израильскому городу Нетивот. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс" наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Нетивот. При обстреле используются ракеты Badr 3", - говорится в сообщении. Информации о том, сколько именно ракет было запущено в сторону израильской территории, не приводится.

Со своей стороны Армия обороны Израиля сообщила, что в прилегающих к сектору Газа районах страны объявлена воздушная тревога.