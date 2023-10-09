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Палестино-израильский конфликт

Группировка "Сарая аль-Кудс" заявила о ракетном ударе по городу на юге Израиля

При обстреле используются ракеты Badr 3, говорится в ее заявлении

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Члены группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") утверждают, что наносят ракетный удар по израильскому городу Нетивот. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

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"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс" наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Нетивот. При обстреле используются ракеты Badr 3", - говорится в сообщении. Информации о том, сколько именно ракет было запущено в сторону израильской территории, не приводится.

Со своей стороны Армия обороны Израиля сообщила, что в прилегающих к сектору Газа районах страны объявлена воздушная тревога. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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