9 октября, 13:37
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" опровергли причастность к инциденту на границе с Израилем

Представитель военно-информационной службы шиитской партии назвал сообщения о боевых действиях бойцов южноливанского сопротивления и израильским противником "полным вымыслом"

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" опровергло какую-либо причастность к перестрелке на границе, о которой сообщила израильская сторона. Об этом заявил представитель военно-информационной службы шиитской партии новостному порталу Elnashra.

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"То, о чем сообщалось, есть полный вымысел, между бойцами южноливанского сопротивления и израильским противником не ведется никаких боевых действий", - сказал представитель "Хезболлах".

Ранее армия Израиля заявила, что военные в ходе перестрелки ликвидировали вооруженных лиц, проникших на территорию страны через границу с Ливаном. Вертолеты израильских ВВС нанесли удары по району, откуда просочились неизвестные боевики. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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