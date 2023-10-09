Эксперт заявил, что обострение между Палестиной и Израилем говорит о провале политики США

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт отметил, что Вашингтон мог бы "выступить в роли беспристрастного посредника и использовать имеющиеся в их распоряжении огромные рычаги"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Новое обострение конфликта между Израилем и Палестиной свидетельствует о провале американской политики на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy и профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

"Последняя трагедия подтверждает несостоятельность политики США в отношении длительного палестино-израильского конфликта", - заявил обозреватель.

Он подчеркнул, что США в конфликте давно защищают позицию Израиля вопреки заявлениям о желании найти решение, которое подойдет обеим сторонам. По его мнению, власти Соединенных Штатов могли бы "выступить в роли беспристрастного посредника и использовать имеющиеся в их распоряжении огромные рычаги" для разрешения разногласий, но вместо этого "закрывали глаза" на то, как Израиль годами "поглощал земли, якобы предназначенные для будущего палестинского государства".

Как отмечает Уолт, США "игнорируют более широкий контекст происходящего и его причины", в том числе тот факт, что действия палестинской стороны - это "жестокая реакция на условия, в которых палестинцы в Газе и других районах живут уже несколько десятилетий". "Если бы американские политики из обеих партий были менее малодушными, они бы справедливо раскритиковали действия ХАМАС и одновременно осудили бы жестокие и незаконные действия, которые Израиль регулярно совершает в отношении своих палестинских подданных", - полагает Уолт.

По его мнению, урегулировать конфликт могло бы возвращение к статус-кво и начало переговоров с участием Соединенных Штатов и других стран, но этого не произойдет, так как обе стороны уже давно не совершали "умных и дальновидных шагов". "Израиль приложит все усилия, чтобы лишить ХАМАС даже видимости тактического успеха и, возможно, даже попытается прогнать ХАМАС из Газы раз и навсегда. Власти США будут твердо поддерживать Израиль, что бы он ни решил сделать. Голоса, призывающие к умеренности, будут проигнорированы, а цикл мести, страданий и несправедливости продолжится", - добавил специалист.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября с атаки израильской территории боевиками ХАМАС из сектора Газа. По последним данным, погибли около 500 палестинцев, еще 2,7 тыс. ранены. В Израиле, по информации властей страны, погибли более 800 человек, свыше 2,5 тыс. получили ранения. Кроме того, боевики ХАМАС захватили заложников, среди которых есть граждане разных стран.