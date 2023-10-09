Вертолеты ВВС Израиля начали наносить удары по территории Ливана

Армейская пресс-служба ранее сообщила о ликвидации нескольких вооруженных лиц, проникших на территорию страны со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Вертолеты ВВС Израиля приступили к нанесению ударов по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вертолеты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о ликвидации нескольких вооруженных лиц, проникших на территорию Израиля со стороны Ливана. Кроме того, военные проинформировали, что зафиксировали запуск двух минометных снарядов по израильской территории из Ливана, один из которых не перелетел границу.

До этого армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов воздушной тревоги в нескольких населенных пунктах на севере страны, расположенных недалеко от ливанской границы.