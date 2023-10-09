Эксперт считает, что "Хезболлах" не пойдет на эскалацию конфликта с Израилем

Это может оказаться слишком дорого для Ирана, поддерживающего этих бойцов, считает представитель американского аналитического центра Atlantic Council Николас Бланфорд

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах", которое, согласно сообщениям СМИ, нанесло несколько ударов по Израилю в субботу, не пойдет на эскалацию конфликта с Иерусалимом. Это может оказаться слишком дорого для Ирана, поддерживающего этих бойцов, считает эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Николас Бланфорд.

"Хезболлах" имеет огромную ценность для Ирана и его собственной обороны. Я не думаю, что Иран хочет, чтобы "Хезболлах" растратила все свое оружие и ресурсы в конфликте с Израилем", - сказал Бланфорд в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Хотя напряженность в отношениях сторон остается, обеим есть, что терять в конфликте, пояснил эксперт. "Субботняя атака ХАМАС, безусловно, была масштабной и ожесточенной, но "Хезболлах" хорошо вооружена, это совсем другой масштаб [противостояния] - и Израиль это знает", - утверждает эксперт.

По его оценкам, ливанская военизированная группировка "провоцирует, но не хочет большой войны с Израилем". Бланфорд напомнил, что речь идет о партии, которой при выборе своих действий следует считаться со многими факторами внутренней политики. "Многие люди в Ливане настроены против нее ["Хезболлах"], даже шииты не хотят войны, в которой их дома будут разрушены израильскими обстрелами", - пояснил аналитик. В то же время он не исключил, что в ближайшем будущем организация может в качестве предупредительного сигнала повторить ракетные обстрелы, чтобы власти Израиля "следили за своими действиями" на нестабильной северной границе страны.

8 октября бойцы шиитской партии "Хезболлах" обстреляли три израильские военные позиции в пограничном районе Шебаа, передал заявление движения ливанский телеканал Al Mayadeen. Как сообщила пресс-служба израильской армии, в ответ на вылазку "Хезболлах" был открыт артиллерийский огонь по районам, откуда велся обстрел израильской территории. Временные силы ООН в Ливане вступили в контакты с израильской и ливанской сторонами с целью прекращения пограничного инцидента и восстановления стабильности.

Источник в военно-информационной службе "Хезболлах" сообщил ТАСС, что отряды движения вели огонь по целям в ливанских районах Кфар-Шуба и фермы Шебаа, которые остались под контролем Израиля после эвакуации в мае 2000 года, и не обстреливали еврейские поселения.