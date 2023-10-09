9 октября, 14:05
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: Израиль намерен в ходе противостояния с ХАМАС изменить весь Ближний Восток

По словам израильского премьер-министра, "то, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Израиль намеревается в ходе своего вооруженного противостояния с палестинской радикальной группировкой ХАМАС изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с главами региональных советов юга страны.

Читайте также
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Что известно о событиях в регионе

"То, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным - мы лишь в начале кампании. <...> Это займет время, и в ближайшие дни нам необходима особая стойкость. Государство перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявлять твердость, потому что мы намереваемся изменить Ближний Восток", - приводит слова Нетаньяху его канцелярия.

На встрече с Нетаньяху присутствовали главы администраций городов и региональных советов, которые подверглись нападению палестинских радикалов за последние несколько дней: Сдерот, Офаким, Эшколь и другие. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация