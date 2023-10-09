Нетаньяху: Израиль намерен в ходе противостояния с ХАМАС изменить весь Ближний Восток

По словам израильского премьер-министра, "то, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Израиль намеревается в ходе своего вооруженного противостояния с палестинской радикальной группировкой ХАМАС изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с главами региональных советов юга страны.

"То, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным - мы лишь в начале кампании. <...> Это займет время, и в ближайшие дни нам необходима особая стойкость. Государство перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявлять твердость, потому что мы намереваемся изменить Ближний Восток", - приводит слова Нетаньяху его канцелярия.

На встрече с Нетаньяху присутствовали главы администраций городов и региональных советов, которые подверглись нападению палестинских радикалов за последние несколько дней: Сдерот, Офаким, Эшколь и другие.